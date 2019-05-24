"Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz"

ARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde bu taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Bunu herkesin net bir şekilde bilmesini istiyorum." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kurum, Yusufeli ilçesini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Kurum, daha sonra parti binası önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren 60'a yakın ili ziyaret ettiklerini belirtti.

Gittikleri illerde vatandaşların sorunları, problemleri neyse, o sorunları, problemleri yerinde tespit etmek suretiyle hızlı şekilde gidermeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, Yusufeli'ni de ilçenin 50, 100 yılını planlama anlayışı ve düşüncesiyle ziyaret ettiklerini söyledi.

Kurum, bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde, Artvin'e 26 milyar liralık yatırım yaptıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak yaklaşık 1 milyar liralık yatırımımız var ve yeni yatırımlarımız da artarak devam ediyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde, 31 Mart seçimleri öncesinde, hemen hemen her ilimize gitmeye gayret gösterdik. Yine 50'nin üzerinde şehrimize seçim öncesinde gittik ve 11 maddelik o manifesto çerçevesinde, şehirlerin altyapısından üstyapısına, çevre düzenlemesine, bütün millet bahçesine kadar vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu tüm projeleri; gittik, yerinde tespitlerini yaptık ve şimdi hızlı bir şekilde eylemlerimizi sahaya sunmak suretiyle, sahada uygulamak suretiyle, vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek o projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz."

Sosyal konutlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Sosyal konutla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıkladığımız ve yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye sloganıyla çıktığımız süreçte, 50 bin sosyal konut projesini başlattık. Bu proje çerçevesinde, tam 636 bin başvuru oldu ve ilk etapta yapacağımız 50 bin ki 2023 yılına kadar hedefimiz en az 250 bin sosyal konut yapmak ve bu anlamda da ülkemizde konut ihtiyacı olan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek bu sürece devam edeceğiz. Konutları yaparken de altyapısıyla, üstyapısıyla, sosyal donatısıyla bir bütün şekilde inşa edeceğiz. Artvin'imizde de bugüne kadar 723 konut inşası gerçekleştirdik. Bunların 389'unu tamamladık ve diğer inşaatlarımız da devam ediyor."

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak şehirleri inşa ederken çevreyi de korumaya gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, "Bu anlamda çevremizi koruyacak millet bahçeleri, atık su arıtma tesisleri, düzenli depolama tesisleri ve vatandaşlarımıza iyi hizmet vermenin önünü açacak çöp kamyonlarından çöp süpürme makinelerine kadar; bizim çevremizi, doğamızı koruyacak tüm projeleri de yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Artvin'imize de yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yaptık." diye konuştu.

- "Çok modern bir yerleşim alanına kavuşmuş olacaksınız"

Yusufeli'nde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajının inşa edildiğini anımsatan Bakan Kurum, bu baraj inşası nedeniyle şehir merkezinin, oturulan konutların bulunduğu alanların daha güvenli bir alana taşınma sürecini hep birlikte işlettiklerini kaydetti.

Kurum, ilçeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla geldiğini ve kendisinin selamını getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni yerleşim alanımız Yusufeli'nin güneyinde baraj bittikten sonra gerçekten görmeye değer bir şehir olacak. Altyapısıyla, üst yapısıyla ki birazdan da inşaatlarımızı ziyaret edeceğiz. İnşaatlarımızın bitmesiyle çok örnek, bizim özlemini duyduğumuz, yatay mimari esaslı, içinde camisi, okulu, sosyal donatısı olan, tüm sosyal donatılarıyla birlikte kaymakamlığımızın da inşasıyla birlikte çok modern bir yerleşim alanına inşallah kavuşmuş olacaksınız."

Artvin'e gelirken Yusufeli'nin sorunlarıyla ilgili milletvekili ve Yusufeli Belediye Başkan adayı Eyüp Aytekin'den bilgi aldığını ifade eden Kurum, Bakan Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Karayolları Bölge Müdürü ve Devlet Su İşleri yetkililerinin de ilçede bulunduğunu aktardı.

Kurum, taşınma sürecini, Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde gerçekleştireceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu herkesin net bir şekilde bilmesini istiyorum. Bu taşınmayı yaparken bugüne kadar 3 bin 105 hak sahibimiz vardı, hak sahipleri noktasında hem vekillerimiz hem de belediye başkanlarımız daha fazla hak sahibinin olduğunu bize ifade ettiler. Biz de arkadaşlarımıza talimat verdik. Çalışmalarımızın yeniden yapılması ve burada fiilen hak sahibi olan vatandaşlarımız eğer eksikse bu eksiğin tamamlanması talimatını verdik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Belirlenen yeni hak sahipleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini hazırladık, ilgili bakanlıklarımızın görüşüyle birlikte en kısa zamanda yeni hak sahiplerini de belirlemiş olacağız ve yeni yapılacak, inşa edilecek konutlarda onların da hakları olacak. Bu yeni hak sahibi olacak vatandaşlarımıza da şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Ödemelerle ilgili de bilgi veren Kurum, "Ödemelerimizi nasıl yapacağımızla ilgili maalesef, dedikodu diyelim bunlara, işte faiziyle alınacak, çok ödenecek gibi söylemler var. Ben size Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak net bir şekilde ödemelerin de nasıl olacağını buradan ifade etmek istiyorum. Konut maliyetleri neyse bu maliyetlere hiçbir şey yansıtmadan, hiçbir finans gideri, faiz gideri yansıtmadan 5 yıl ödemesiz, 15 yıl ödemeli ve tamamen faizsiz bir şekilde bu konutların taksitlerini ödeyeceksiniz." dedi.

Bakan Kurum, diğer bir polemik konusunun da viyadük inşaatı olduğunu kaydederek, viyadük inşaatının taşınmayla eş zamanlı yapılacağını ve burada da hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Bunun dışında 334 konut inşasına başladıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Birazdan sahaya da gideceğiz ki ilk etabı 2020 yılının ocak ayında bitirmeyi planlıyoruz. Akabinde de diğer konutlarımızı ihale etmek suretiyle eş zamanlı olarak etaplar halinde bu süreci tamamlamış olacağız. Yaklaşık 800 konutumuz da ihaleye hazır. Onun da önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız ve toplamda fiilen 1100 konutun ihalesini yapmış olacağız. Diğer projeleri de sizlerin talepleri doğrultusunda arkadaşlarımız dikkate alıyorlar. O taleplere karşılık verecek şekilde projemizi tamamlayacağız ve 3 bin 100'e yeni eklenecek hak sahipleriyle birlikte toplamdaki tüm Yusufelili kardeşlerimizi oraya taşımak suretiyle bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bu baraj inşası bittiği zaman, inanın bu bölge, bugünkünden çok daha iyi bir sürece gelecek, hem şehircilik hem istihdam hem de bölgeye katkı anlamında. İnanın burası başka bir şehir olacak, başka bir ilçe olacak. Bunu inşallah hep birlikte göreceğiz ki biz de o anlamda sosyal ihtiyaçları giderecek tüm projeleri yapmak istiyoruz."

- "Gönül belediyeciliğini vatandaşlarımıza anlatacağız"

Bakan Kurum, vatandaşlara AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"31 Mart seçimlerinde başkan adayımız Eyüp Aytekin Bey kazandılar ancak yapılan itiraz neticesinde Yüksek Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulunun kararına saygı duyuyoruz ki başka ilçelerimizde, illerimizde yine buna benzer kararlar alındı. Bize düşen şudur: Biz gönül belediyeciliğini vatandaşlarımıza anlatacağız. Kapı kapı gideceğiz, Cumhur İttifakı'nı, bu beka meselesini herkese anlatacağız ve herkesin gönlüne girmek suretiyle bu süreçte de açıkladığımız manifesto çerçevesinde, kimseyi mağdur etmeyecek şekilde şehirlerimizin inşasını gerçekleştireceğiz."

İlçede 2 Haziran'da yenilenecek seçimlere değinen Kurum, "İnşallah 2 Haziran seçimlerinde de bugüne kadar vermiş olduğunuz gibi yine Eyüp başkanımıza desteklerini vereceğinizden biz eminiz, bundan hiçbir şüphemiz yok. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Yusufeli'nin, Artvin'in yanındayız. İhtiyacı olan her projeye, maddi manevi neye ihtiyacı varsa Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak biz, Eyüp başkanımızın, Yusufeli'nin arkasındayız, yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, 2 Haziran'a çok az bir zaman kaldığını anımsatarak, "Kalan yaklaşık 10 günlük süreçte, her vatandaşımıza gideceğiz, her vatandaşımızın kalbine, gönlüne gireceğiz, gönül belediyeciliği nedir, sosyal belediyecilik nedir, bunu net bir şekilde anlatacağız. İnşallah biz 2 Haziran'da da Yusufeli'nden aynı başarıyı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



