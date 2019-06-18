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Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde dün akşam çıkan 1 kişi hayatını kaybettiği 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 10:38
Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde dün akşam çıkan 1 kişi hayatını kaybettiği 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.


Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Dokumacılar Köyü Gözecik mahallesinde Celal Temiz’in evinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın gece boyunca süren çalışmanın ardından kontrol alınarak sabah saatlerinde söndürüldü.



Evleri yanan vatandaşlara komşuları sahip çıktı


Yangında 7 ev, 6 ahır, 9 samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında hayatını kaybeden 80 yaşındaki Miktat Temiz’in cansız bedeni yangının söndürülmesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Yangında evleri yanan vatandaşlar komşularının ve yakınlarının evlerine sığındı.



"Yangını izledik, başka bir şey yapamadık"


Yangında evi yanan Celal Temiz (68), doğma büyüme Dokumacılar Köyü’nde yaşadığını ifade ederek "Akşam saatlerinde eşimin uyarısı üzerine dışarı çıkarak yangını fark ettim. Baktım ki çatı yanıyor. Yanan odunlar yanıma düştü. Bende ahırdaki ineği kurtardım. İneği arkadaşın evine götürdüm. Elimizden bir şey gelmedi, geldik izledik, başka bir şey yapamadık. 7 ev yandı. Her şeyimiz bütün birikimimiz yandı” dedi.


Yangında yatalak hasta olan amcasının oğlunun yanarak hayatını kaybettiğini kaydeden Temiz, “Kızı taşımaya çalıştı ama taşıyamadı. Rahmetli oldu. Devletimizden isteğimiz yanan evlerimizin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.


Muzaffer Temiz’de yangında her şeyini kaybettiğini ifade ederek evsiz yurtsuz kaldığını ifade ederek yardım beklediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:38
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