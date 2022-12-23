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Yerel Yusufeli Barajı'ndan iyi haberler gelmeye devam ediyor
Yerel

Yusufeli Barajı'ndan iyi haberler gelmeye devam ediyor

22 Kasım’da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 51 metreye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 12:19:00 -
Yusufeli Barajı'ndan iyi haberler gelmeye devam ediyor

Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenen törenle su tutmaya başladı.

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

Yusufeli Barajı'nda, şu ana kadar 20 milyon metreküp su depolandı. 51 metreye ulaşan su seviyesi ile Irmakyanı köyündeki yol, köprü ve arazilerin ardından diğer yapılar da su altında kaldı.

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