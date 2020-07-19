Yusuf Ziya Kavakçı'dan Ayasofya Camii için dikkat çeken öneriler

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Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, Danıştay kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan ve 24 Temmuz’da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii ile ilgili dikkat çeken önerilerde bulundu.

Ayasofya’da sesleri güçlü en az 6 müezzin ve 3 imamın görev yapması gerektiğini belirten Kavakçı, caminin içerisinde hadis, tefsir, fıkıh gibi İslami ilimlerin de okutulduğu bir müessese hüviyetinde hizmet vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kavakçı şunları söyledi;

“Bu Ayasofya çok örnek müessevi Camiikebir olmalıdır. Süleymaniye’de 200 küsur 270 zannediyorum görevli varmış vakfıyeye göre. Zannediyorum burada makamşinas çok güçlü baş müezzinin riyasetinde en az 6 müezzin bana göre. Hırka-i Şerif’te altın müezzindik biz 50 sene evvel. Sultanahmet'te zannediyorum 9-12 mezun vardı önceden şimdi kaç kişi bilmiyorum. Ama makam şinas güçlü, ezanları sesleri güçlü imam. En az 3 imam olmalı bence ve bunlar da makam şinas kıraatlara göre verilen makamın ve duruma göre çeşitli makamlarla Kur'an-ı Kerim okuyabilen imamlar olmalı. Hatip, mükemmel Arapçası olan ve yabancı dilde de hutbe okuyan bir vasıfta olmalı.

“Dersler okutulmalı”

Camide ayrıca kürsü dersleri tefsir, hadis gibi mesnevi gibi kürsü şeyhliği dersleri olmalı, hele özellikle yabancıların ziyaretleri sırasında rehberlik yapabilecek dini bilgisi de olan rehberler yanında böyle gruplar halinde onlara kendi dilleriyle hitap edebilecek, çoğunlukla İngilizce bilen Arapça bilen İslam âlimleri görev yapmalı diyorum. İlahiyat talebeleri çevredeki İlahiyat talebeleri Teşvik edilip orada fıkıh dersleri veren Ve yüksek dereceli islam âlimleri, Mesnevî hân, Efendim, Hadis Külliyatı buhârî gibi. Hadis külliyatını okutan, metin okutan, kürsü şeyhliği ve dersleri olmalı.

“Diğer camilere örnek olsun”

Ayrıca iyi bir aile danışmanlığı gibi fiilen çalışan, harıl harıl çalışan bir kadro olmalı. Yani? Ayasofya müesse, yani 20-30-40 kişinin hizmet verdiği ve her zaman her köşesinde istifade edilen İslami ilimlerin ihyasına dönük bir yepyeni müessese olmalı. Örnek müessese diğer camilere. Bunu özellikle zikretmek isterim. Tabi hele güzel günlerde Enderun usulü kıraatle makam şinas ve temsili kıraat, manaya göre kıraati mükemmel, güzel ses, orada ayrıca en meşhur hafızlar belli saatlarde okumalı.”