  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Yusuf Ziya Alim kimdir?
Biyografi

Yusuf Ziya Alim kimdir?

ÇAYKUR Genel Müdürü kim? | Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim atandı. Peki. Yusuf Ziya Alim kimdir? | Yusuf Ziya Alim hayatı

Yeniakit Publisher
2021-01-09 09:30:00 -
Yusuf Ziya Alim kimdir?

Yusuf Ziya Alim 1966 yılında Rize'de dünyaya geldi. Yusuf Ziya Alim 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yusuf Ziya Alim 2013-2014'te Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

Alim, 1992-1994 yılları arasında ÇAYKUR'da çalıştı. 1994-1998 seneleri arasında Camidağı Çay fabrikasında memur olarak görev alan Yusuf Ziya Alim 1998'de muhasebe ve mali işler daire başkanlığında görev almaya aşladı. Ardından Yusuf Ziya Alim, Musadağı Çay Fabrikası'nda Kısım Müdürü oldu.

2008 yılında Yusuf Ziya Alim ÇAYKUR Personel Dairesi Başkanlığı'na getirildi.

2008-2015 yılları arasında Daire Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ziya Alim 28 Ağustos 2015'te ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı oldu.

2018'de ise Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili oldu. 

Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete atama kararları

Gündem

Resmi Gazete atama kararları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den yaptırım kararı
Dünya

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik ..
Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu
Sağlık

Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11..
Dinlerken utanacağınız zulmü onlar bizzat yaşadı! Doğu Türkistan'da Çin zulmü
Gündem

Dinlerken utanacağınız zulmü onlar bizzat yaşadı! Doğu Türkistan'da Çin zulmü

Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulmün canlı tanıklarından Kazakistan doğumlu Gülbahar Celilova'nın anlattıkları dehşet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay