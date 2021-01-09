Yusuf Ziya Alim kimdir?
ÇAYKUR Genel Müdürü kim? | Resmi Gazete’de atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim atandı. Peki. Yusuf Ziya Alim kimdir? | Yusuf Ziya Alim hayatı
Yusuf Ziya Alim 1966 yılında Rize'de dünyaya geldi. Yusuf Ziya Alim 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.
Yusuf Ziya Alim 2013-2014'te Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.
Alim, 1992-1994 yılları arasında ÇAYKUR'da çalıştı. 1994-1998 seneleri arasında Camidağı Çay fabrikasında memur olarak görev alan Yusuf Ziya Alim 1998'de muhasebe ve mali işler daire başkanlığında görev almaya aşladı. Ardından Yusuf Ziya Alim, Musadağı Çay Fabrikası'nda Kısım Müdürü oldu.
2008 yılında Yusuf Ziya Alim ÇAYKUR Personel Dairesi Başkanlığı'na getirildi.
2008-2015 yılları arasında Daire Başkanlığı görevini yürüten Yusuf Ziya Alim 28 Ağustos 2015'te ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı oldu.
2018'de ise Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili oldu.