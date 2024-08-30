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Tarih Yusuf Türel'in vefatı (Hukukçu)
Tarih

Yusuf Türel'in vefatı (Hukukçu)

Yeniakit Publisher
2024-08-30 06:32:00 -
Yusuf Türel'in vefatı (Hukukçu)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hukukçu Yusuf Türel'i hayırla yâd ediyoruz.

1910 Yılında, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun hudut şehri olan Taşlıca’da doğdu. Birinci Dünya Savaşı başlayınca ailesi İstanbul’a geldi. İlk ve orta tahsilini Reşadiye Numune Mektebi’nde tamamladı. İstanbul Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girdi. Son sınıfa gelince Hukuk Fakültesi’ne de başladı.

Hukuk Fakültesi’ni de bitirdikten sonra 46.5 ay süren askerlik görevini yerine getirdi. Askerlikten sonra 30 sene 7 ay 23 gün serbest avukat olarak çalıştı. 1974 yılında avukatlıktan emekli olan Türel, vakıf ve hayır işlerine ağırlık vermeye başladı.

Türel’in sosyal faaliyetleri daha fakültede iken Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında başladı ve çalışma hayatı boyunca devam etti. Yusuf Türel, 1950 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti’nin 1 numaralı üyesiydi. Gerçekleştirdiği hizmetlerle ilim ve kültür hayatımıza silinmez bir mühür vuran Türel, özellikle İmam Hatip Liselerinin bugüne gelişinde büyük görevler üstlendi.

Türel, İlim Yayma Cemiyeti’nin yanı sıra İbn’ül-Emin Mahmut Kemal İnal Vakfı’nın ve Şişli Cami Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlık ve üyeliklerini vefatından kısa bir süre önceye kadar devam ettirdi.

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Yorumlar

Hikmet berber

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Disiplinli bir vakıf insanıydı.
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