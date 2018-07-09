Yusuf Tekin kimdir? Yeni kabinede Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alan isimler de konuşulmaya başlandı. Son dakika gelen bilgilere göre Erdoğan'ın yeni kabinesinde Bakanlar Kurulu'nda görev alacak isimlerin arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin de yer aldı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk yeni kabinesinde ismi Milli Eğitim Bakanı olarak geçen Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak.Türkiye yeni kabinesinin kimlerden oluşacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin de yeni kabinede ismi geçenler arasında. Yusuf Tekin'e bakanlık verilecek mi? Yusuf Tekin için hangi bakanlık düşünülüyor? Yusuf tEkin ismi bakanlık için geçince en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin nereli ve kaç yaşında? Yusuf TEKİN nelerede görev yaptı?

YUSUF TEKİN KİMDİR?

1970 yılında Erzurum (Tortum) da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı. 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başladı.

2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı Fakültede 2007 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak, 2007-2010 yılları arasında Doçent olarak çalıştı. Bu süre içinde Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği, Üniversite Senato üyeliği, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevine atandı.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Akademik hayatı boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler verdi, danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü. Çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu tür çalışmalara katıldı. Doç. Dr. Yusuf TEKİN, 29 Mayıs 2013 tarihinde ise Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.