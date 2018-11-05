Yusuf Taş’a ne kadar ceza verildi? Gaziantepte aile katliamı yapan Yusuf Taş kimdir?

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 5 Ocak 2015 yılında eşini iki çocuğunu ve 8 akrabasını katleden sanık Yusuf Taş için mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Yusuf Taş’a, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kez müebbet ve 37 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Taş'ı eşi ve 3 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez müebbet, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle "kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 18 yıl hapis ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ile bin 200 lira para cezasına çarptırdı. Sanık Taş'ın kardeşi Şerif Taş ile sanık Mehmet Eraslan'a "suçluyu kayırma" suçundan altışar ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Halil Taş ile Arif Toz ise beraat etti. Merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2015'te Yusuf Taş, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişiyi silahla öldürmüş, 2 kişiyi yaralamıştı. Taş, ayrıca olaydan kısa süre sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'ndeki bir evde amcası, yengesi ve 3 çocuklarını da silahla öldürmüştü.