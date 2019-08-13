Yusuf Kavaklı'dan İslam karşıtı başlıklara sert tepki! ‘Köpeksiz köy bulmuşlar, değneksiz geziyorlar’

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr



Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı için hafızlık projesi uygulayacak İmam Hatip Okulu sayısını 171'e çıkartınca bazı yayın organları İslam karşıtı ifadeler kullandı.

Hafızlığın İslam'daki önemine vurgu yapan İstanbul eski Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, AK Parti iktidarına da bazı eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Söz konusu yayın organları AK Parti hükümetinin zaafından istifade ediyor. Bu hükümet sağ olsun kontrolü bıraktı. Kontrolü bıraktığı için de bunlar ötüyorlar. Sanki Türkiye Müslüman bir ülke değil. Bu başlıkları atanlar Türkiye'yi 28 Şubat günlerine yeniden püskürtmek istiyor. Tabii ki çabaları nafile. Su akacak ve mecraını bulacak. Onlar da içlerindeki sıkıntıyla ölüp gidecekler."

"Hafızlık çalışarak kazanılan büyük bir nimettir." diyen Kavaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek kadar güzel birşey olabilir mi? Bakın araştırmalara göre hafız insanlar beyinleri sürekli çalıştığından Alzheımer bile olmuyorlar. Türkiye'de hafızların her zaman değeri ve itibari var. Kudurmalarının sebebi de işte bu."