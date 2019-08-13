0553 313 94 23

Yusuf Kavaklı'dan İslam karşıtı başlıklara sert tepki! ‘Köpeksiz köy bulmuşlar, değneksiz geziyorlar’

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hafızlık eğitimi veren okul sayılarını arttırmasından rahatsız olan haber yayın organlarının İslam karşıtı ifadelerine öfkelenen İstanbul eski Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, "Köpeksiz köy buldular, değneksiz geziyorlar." dedi.

13 Ağustos 2019 Salı 15:11
Yusuf Kavaklı'dan İslam karşıtı başlıklara sert tepki! ‘Köpeksiz köy bulmuşlar, değneksiz geziyorlar’

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı için hafızlık projesi uygulayacak İmam Hatip Okulu sayısını 171'e çıkartınca bazı yayın organları İslam karşıtı ifadeler kullandı. 

Hafızlığın İslam'daki önemine vurgu yapan İstanbul eski Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, AK Parti iktidarına da bazı eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Söz konusu yayın organları AK Parti hükümetinin zaafından istifade ediyor. Bu hükümet sağ olsun kontrolü bıraktı. Kontrolü bıraktığı için de bunlar ötüyorlar. Sanki Türkiye Müslüman bir ülke değil. Bu başlıkları atanlar Türkiye'yi 28 Şubat günlerine yeniden püskürtmek istiyor. Tabii ki çabaları nafile. Su akacak ve mecraını bulacak. Onlar da içlerindeki sıkıntıyla ölüp gidecekler."

"Hafızlık çalışarak kazanılan büyük bir nimettir." diyen Kavaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek kadar güzel birşey olabilir mi? Bakın araştırmalara göre hafız insanlar beyinleri sürekli çalıştığından Alzheımer bile olmuyorlar. Türkiye'de hafızların her zaman değeri ve itibari var. Kudurmalarının sebebi de işte bu." 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:11
  1. İstanbul
  2. Yusuf Kavaklı
  3. İmam Hatip Okulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizm merkezi Kaş’ın nüfusu bayramda ikiye katlandı
    1. Turizm merkezi Kaş’ın nüfusu bayramda..
    2. Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu"
    3. Salda Gölü'nde bayram kalabalığı!
    4. Didim’de sinema günleri sürüyor
    5. İstanbullular akın etti plajlar dolup..
    6. 'Suriye Anayasası Komisyonunda sona..
    7. Ronaldo’dan Zidane’a övgü
    8. Göksel Gümüşdağ açıkladı! Fenerbahçe..
    9. Meteorolojiden 5 il için sıcaklık..
    10. Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
    11. Yenişehir’deki orman yangınında yeni..
    12. Samsun deniz avcılığının merkezi oldu
    13. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde flamingo..
    14. BM Hong Kong’daki şiddeti kınadı
    15. Jorgensen: Şampiyonluk hasretine son..
    16. Salvini'den göçmen taşıyan STK'lere..
    17. Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
    18. Yılmaz vatandaşlarla son kez..
    19. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 5..
    20. Karaman'da emniyet şeridinde feci..
    21. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1..
    22. Transözofageal Ekokardiyografi nedir?
    23. Gerze’de 20 kişi hastanelik oldu
    24. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
    25. Anadolu Otoyolu'nda cip devrildi: 6..
    26. Şüphe üzerine durdurulan araç,..
    27. Amerika'da on binlerce Müslüman..
    28. BM'den Hong Kong'da "diyalog" mesajı
    29. Domuz nöbeti için ağaca çıktı,..
    30. Kurban pazarında bıçaklı kavga
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı