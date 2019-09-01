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Yusuf Kavaklı'dan çok önemli provokasyon uyarısı: Camiyi karıştırmak isteyenler araştırılmalı

Eski İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Diyanet’in Cuma hutbesinde Mustafa Kemal’i anmaması bahanesiyle başlatılan kara propagandanın esas sebebinin faizle ilgili olduğunu söyleyip kritik uyarılarda bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 13:17
Yusuf Kavaklı'dan çok önemli provokasyon uyarısı: Camiyi karıştırmak isteyenler araştırılmalı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alanlara yönelik açıklamalarda bulunan eski İstanbul İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, yürütülen karalama kampanyasının Diyanet'in bir hafta önce hutbede konu edindiği faiz ile ilgili olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: "Geçmişte borca dayalı para sisteminin özü faize ilişkin konuşan eski Başkan Mehmet Görmez istifa ettirildi. Bu provokasyonu yapanlar Diyanet’e, 'faiz konusuna sen karışma' diyemezlerdi."

"Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Ağustos günü Cuma Hutbesi'nde belki de tarihinde ilk defa çok net ve sert bir şekilde faiz konusunu gündeme getirdi. Faiz malum  Borca Dayalı Para Sistemi'nin özünü oluşturuyor." diyen Kavaklı, faize yönelik açıklamaları sebebi ile eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e karşı yürütülen karalama kampanyasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, faiz konusunu hafif bir şekilde gündeme getirmişti. Açıklamalarından sonra Görmez aleyhine bir karalama kampanyası başlatıldı. Devam eden iç ve dış baskılarla onu istifaya zorladılar."

30 Ağustos günü okunan Cuma Hutbesi ile birlikte yeni bir provokasyonun başladığını belirten Kavaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"30 Ağustos günü ise Zafer Bayramı ile ilgili bir provokasyon yapıldı. Camide birkaç kişi, hoca hutbe okurken kalkıp bağıra çağıra dışarı çıktı. Hatta onlar dışarı çıkarken yolları açılsın diye cemaatten birileri ayağa kalktı. Namazla alakası olmayanlar bunu anlamaz. O provokatörler de ayağa kalkan vatandaşı ittiler. Beklediler ki cami cemaati topluca onlara saldırsın ve bir arbede çıksın. Ama olmadı, çok şükür. Ne ilginçtir ki bütün bunları da çok güzel bir açıdan üst kata çıkmış cemaatten biri tesadüfen çekmiş ve sosyal medyada yayınlamış. Şimdi yaşananların tesadüfen geliştiğini zannedecek kadar saf değiliz. Bu düzeneğin bilinçli bir şekilde yapıldığını görebiliyoruz."

Yusuf Kavaklı, "Neden böyle bir provokasyon yapılıyor?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Nedeni gayet açık. Diyanet bir hafta önce faiz konusunda çok net bir pozisyon aldı. Bu pozisyonu dağıtmak için de bir hafta sonra böyle bir provokasyon başladı. Şimdi herkes Diyanet'e yükleniyor. Eleştirilerini Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal üzerinden yürütüyorlar. Hem de Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına defalarca hayır dualarını açık açık yapmış bir kuruma. Sanırım Diyanet de şaşkındır.

Bu provokasyonu yapanlar Diyanet’e, 'faiz konusuna sen karışma' diyemezlerdi. Allah’ın hükümleri gayet açık. Burada bir bilinç oluşursa ve korku duvarları yıkılırsa, vatandaşların sistem değişikliği talepleri ardından gelir. İşte buna mani olmak için Diyanet’te bu bilinci oluşturacak kadronun tasfiye edilmesi gerekir. Bu tasfiyeyi de her zaman yaptıkları gibi böyle klasik bir provokasyon ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Cemaat bu provokasyona gelmedi. Umarım idareciler de gelmezler.

Mesele Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının anılması meselesi değil. Mesele, bir hafta önce Diyanet’in yarım asır boyunca belki de ilk defa faize karşı net bir duruş sergilemesidir. Halkın bunu görmesi gerekir. Diyanet'e destek olmalı ve onları cesaretlendirmeliyiz. Diyanet, korkmayarak faize karşı duruşunu pekiştirmeli."

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:17
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YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer15 dk önce
    Hocam tamamen katılıyorum sinsice bir kampanya yürütülüyor faizden beslenen azgın azınlık var bahane bulup diyanete saldıııyorlar bunlara karşı dik durup kuru gürültülerine aldırış etnemeliyiz bozuk ekonominin ana temeli faizdir hocalarımız daha fazla bu konu üzerinde durmalıdır
  • Serdar ŞimşekSerdar Şimşek15 dk önce
    Camiye gitmezler,Oruç tutmazlar,haca gitmezler birde hesap sorarlar! Siz kimsiniz lan.Sabrımızı taşırmayın Şerefsizler.
  • Hakan Hakan 18 dk önce
    Tabi tabi azıcık biz nerde hata yapıyoruz dediniz mi hiç
  • abdullahabdullah18 dk önce
    Vesayetten ve devlet memurluğundan nasiplenen emekli güruhun en büyük hobisi FAİZ GELİRİ! fincancı katırlarını ürkütmüş islamın emrini hutbede okuyarak DİYANET!

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