Yusuf Karaloğlu kimdir? Yusuf Karaloğlu Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü oldu

24 Haziran seçimleri sonrası devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu atandı. Yusuf Karaloğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne atanmasıyla birlikte Yusuf Karaloğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu göreve atanan Yusuf Karaloğlu hakkında internet sitelerinde araştırma yapan vatandaşlar, 'Yusuf Karaloğlu kimdir?' 'Yusuf Karaloğlu nereli?’ 'Yusuf Karaloğlu daha önce hangi görevde bulundu?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Yusuf Karaloğlu kimdir sorusunun cevabı ve daha fazlası detaylarda

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Karaloğlu aslen Rizelidir. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1996 yılında Şişli Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümüne girmiş, 2001 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda 91. dönem Trabzon Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.

2005 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderilmiştir. 2007 yılında kaymakamlık stajını dönem birinciliği ile bitirip asaleten Kaymakamlığa atanmıştır. 2007-2009 Sivas İmranlı Kaymakamlığı 2009-2011 Erzincan İliç Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. 29 Ağustos 2011 tarihinde 2011/646 kararname ile Erzincan Refahiye Kaymakamlığı'na atanmıştır. Karaloğlu son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Strateji Başkanı olarak görev yapıyordu. Karaloğlu, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne atanmıştır.