Yusuf Kaplan kalp krizi geçirdi!
Yazar Yusuf Kaplan'ın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.15 Şubat 2019 Cuma 01:24
Oyuncu Hasan Kaçan, Yusuf Kaplan'ın kalp krizi geçirdiğini, hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kaçan mesajında, "kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan hocama acil şifalar diliyorum. İyi o0lduğunu kendisinden duymak mutlu etti. Rabbim cümle hastegana şifalar, dertlilere devalar nasib eylesin" ifadelerini kullandı.
Yusuf Kaplan'dan mesaj
Kaplan da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ümraniye Araştırma Hastanesi'nde olduğunu ve yarın yoğun bakımdan çıkacağını söyledi.
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