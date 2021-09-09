2020 tarihli 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Yusuf İzzet Karaman, 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Peki Yusuf İzzet Karaman kimdir, nerelidir? Yusuf İzzet Karaman hangi görevlerde bulundu?

Yusuf İzzet Karaman kimdir?

1979 yılında Çorum ilinin Sungurlu ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Ankara Mimar Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu Vangölü Anadolu Lisesi'nde ve lise öğrenimini Sinop Anadolu Lisesi'nde tamamlayarak, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra ODTÜ Rektörlük bünyesinde araştırma görevlisi kadrosunda proje koordinatörü olarak göreve başladı. Bu görevi süresince Üniversitenin uluslararası bilimsel projelerinin kurumlar arası koordinasyonunu üstlendi.

Bunların dışında profesyonel olarak İngilizce ve İspanyolca dillerinde yeminli tercümanlık yaptı. Ankara Üniversitesi SBF Yönetim Bilimleri Alanında 'İl Özel İdarelerinin Kurumsallaşma Sorunu' konulu tez çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamladı. 28.07.2004 tarihinde Antalya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Samsun-Yakakent, Kırıkkale-Karakeçili ve Bolu-Yeniçağa ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. Ekim 2005'ten itibaren yurtdışı staj programı kapsamında 9 ay süreyle dil eğitiminde bulunmak üzere Fransa'ya gitti.

Sırasıyla Gaziantep-Yavuzeli, Batman-Sason, Antalya-Demre ve Kars – Sarıkamış ilçelerinde Kaymakam, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 14 Temmuz 2020 tarihli 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca ayrıca iyi derecede İspanyolca bilen Yusuf İzzet Karaman, evli ve üç çocuk babasıdır.