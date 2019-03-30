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Yusuf İslam’dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’e övgü: "O benim kahramanım"

Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından söylemleri, davranışları ve çıkardığı yasalarla tüm dünyanın takdirini kazanan Jacinda Ardern’e bir övgü de dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Yusuf İslam'dan geldi- Yeni Zelanda'daki anma törenine katılan İslam: - "İnanılmaz, sadece yapılabileceğini gösterdi. O benim kahramanım"

30 Mart 2019 Cumartesi 07:28
Yusuf İslam’dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’e övgü: "O benim kahramanım"

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırısının ardından söylemleri, davranışları ve çıkardığı yasalarla tüm dünyanın takdirini kazanan Jacinda Ardern’e bir övgü de dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslamYusuf İslam’dan geldi.

Hagley Park'ta, terör kurbanları için Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un yanı sıra 59 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Ulusal Anma Töreni’nde sahneye çıkan Yusuf İslam, Yeni Zelanda Televizyonu’na (TVNZ) özel röportaj verdi.

Törende, terör mağdurlarının anısına "Barış Treni" adlı şarkısını seslendiren Yusuf İslam, aynı gün akşam verdiği ve duygusal anlar yaşadığı röportajda, saldırıyı öğrendiği andan itibaren hissettiklerini paylaştı.

İki camiye yapılan terör saldırısını yaşamını sürdürdüğü Dubai’de haber izlerken öğrendiklerini ve duyduklarına inanamadıklarını belirten Yusuf İslam, o anki tepkisini ‘"Christchurch, Yeni Zelanda. Ne Sonra ne olduğu dank etti, şeytani bir insan gelip kendi düşünceleri için canavarca bir olaya sebep oldu.'' sözleriyle aktardı.

- Terör kurbanı Tarık Omar, "Barış Treni" şarkısı söylemiş

İslam, saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Tarık Omar’ın saldırıdan önceki akşam kendisine ait "Barış Treni" şarkısını söylediğini öğrendiğini aktardı. "Tarık adında bir çocuğun annesi ve babasıyla tanıştım ve bana dediler ki Tarık saldırıdan bir gece önce Barış Treni şarkını söylüyordu; oh, vay!" ifadelerini kullanarak duygulanan İslam, konuşmasını tamamlamakta güçlük çekti.

İslam inancının verdiği güç ve imza attığı eserlerinin yardımıyla kentteki acıların dinmesine yardımcı olabilmek için insanlarla vakit girmeye çalışacağını vurgulayan İslam, 1971'de yazdığı Barış Treni şarkısını işaret ederek, "Bu şarkıyı çok uzun zaman önce yazdım ve hala günümüzde de etkili" ifadelerini kullandı.

- "O benim kahramanım"

Saldırı sonrasında Ardern’in çabaları hakkındaki soruyu cevaplayan Yusuf İslam, Başbakan'ın silah kontrolü yasalarının çıkarılmasında hızlı hareket etmesini takdirle karşıladığını vurgulayarak, "İnanılmaz, sadece yapılabileceğini gösterdi. O benim kahramanım." dedi.

- "Selamünaleyküm, barış içinde olun’’

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralılara, Yeni Zelanda halkına barış ve sabır mesajı veren İslam, "Selamünaleyküm; barış içinde olun, Allah size kolaylık versin, çünkü geride kalan ve sevdiklerinin yokluğuna alışması gerekenler için zor.’’ dedi.

Önceki yıl Yeni Zelanda’yı ziyaret sırasında terörün hedefi olan Al Nur Camisi’nde ibadet etme fırsatı bulduğunu dile getiren İslam, yarından itibaren camide daha fazla zaman harcayarak terör mağdurlarına destek olmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

Cat Stevens olarak ünlenen sanatçı, 1977'de Müslüman olduktan sonra adını Yusuf İslam olarak değiştirmişti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch’teki Al Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 07:28
  1. terör saldırısı
  2. Yeni Zelanda
  3. Yusuf İslam

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