Yusuf İslam'a "barış ödülü" verildi

İSTANBUL (AA) - İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'a, "Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı"nda, "2018 Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü" verildi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen "Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İİT Helal Expo Fuarı", Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

İnsanların aynı derecede saygı gördüğü daha adil bir dünya için ortaya koyduğu çabayla da tanınan İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam, açılış törenindeki konuşmasında, İslamiyet'i kabul ettiği yıllardan bu yana sürdürdüğü "muhteşem" yolculuğunda edindiği dersleri ve tüm inançlardan, düşüncelerden ve milletlerden pek çok insanı etkilemiş hikayesini dinleyicilere aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Discover Events'in Üst Yöneticisi (CEO) Emre Ete ile SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emel Basut Gemici tarafından yapılan plaketi, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, SMIIC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saad Bin Othman Al-Kasabi'ye takdim etti.

Filistin Milli Ekonomi Bakanı Abeer Odeh'e plaketini, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur sundu.

ICOT Genel Direktörü Dr. El Hzaıne'e ise plaketini, Discover Events'in Üst Yöneticisi Emre Ete ile SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt verdi.

Efsane söz yazarı ve müzisyen, aynı zamanda bir hayırsever olan Yusuf İslam'a "2018 Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü" verildi. İslam'a ödülünü Discover Events'in Üst Yöneticisi Emre Ete ile SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt takdim etti.

- AA'ya teşekkür plaketi

Programda daha sonra zirveye katkı sağlayan Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu kuruluşlara plaketleri verildi. Anadolu Ajansının plaketini AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan aldı.

Plaket takdiminin ardından protokol ve zirveye katkı sağlayan kuruluşların temsilcileri kurdele keserek "Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İİT Helal Expo Fuarı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Katılımcılar açılışın ardından fuar alanını gezdi. Fuara gelen konuklar, sanatçı Yusuf İslam'a büyük ilgi gösterdi.