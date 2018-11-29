Yusuf İslam, okurlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam, "Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı"nda kitaplarını imzaladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor.

"Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İİT Helal Expo Fuarı" kapsamında verilen "2018 Dünya Helal Zirvesi Barış Ödülü"nün de takdim edildiği Yusuf İslam, yaklaşık bir saat boyunca okurları ve hayranlarıyla buluştu. İslam, "Neden Hala Gitar Taşıyorum" adlı kitabını imzaladı.

Etkinlik, 2 Aralık'ta sona erecek.