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Biyografi Yusuf Hakan Özbilgin kimdir?
Biyografi

Yusuf Hakan Özbilgin kimdir?

Yerli ve milli savunma sanayide büyük çığırlar açılırken, sanayi üretimindeki göz dolduran silahlara yönelik casusluk olayları da ne yazık ki yaşanıyor. Türkiye’nin yerli sanayi üretimlerindeki bilgileri çalan çeteye yönelik MİT ve Emniyet’in ortaklaşa operasyon yaptı. Operasyonda şebekenin başındaki Yusuf Hakan Özbilgin olduğu ortaya çıktı. Peki Yusuf Hakan Özbilgin kimdir? Yusuf Hakan Özbilgin’in evinde ne kadar para çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 10:52:00 - 2021-01-13 10:54:12
Yusuf Hakan Özbilgin kimdir?

Mili İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındı.

Yusuf Hakan Özbilgin kimdir?

Gözaltına alınan kişilerden birinin Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, olduğu ortaya çıktı. Özbilgin'in evinde arama yapan polis tam 5 milyon euro ele geçirdi. Gözaltına alınan diğer isimler arasında bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük, müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz ile firma çalışanları Süleyman Çelikoğlu ve Tuğba Kent'in de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, TSK’nın temel saldırı silahı olarak tasarlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 marka silahların çizim ve tüm üretim planlarını 1.2 milyon TL’ye ABD’li firmaya satarken yakalanmıştı.

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