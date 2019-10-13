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Yusuf Güney Barış Pınarı'na sessiz kalan ünlü isimlere tepki gösterdi

Barış Pınarı Harekatı'na destek için Suriye sınıra giden ünlü sanatçı Yusuf Güney, harekata sessiz kalan ünlü isimlere sitem etti.

13 Ekim 2019 Pazar 10:35

A Haber canlı yayınına konuk olan Yusuf Güney, ağaç, çevre, hayvanlar üzerinden duygu sömürüsü yapan, Barış Pınarı Harekatı hakkında tek bir mesaj dahi yayınlamayan, tepkileri görünce göstermelik paralar bağışlayan bazı ünlü isimlere çarpıcı sözlerle tepki gösterdi.

"İnsanları korkmaya başladı"

Yusuf Güney, "Hem askerimizin, hem devletimizin yanında olmak bugünlerde çekinilmesi gereken bir durum oldu artık. Çekinmen gerekiyor. Askerimin yanında, devletimin yanında olursam beni linç ederler. Bana hakaret ederler, kötü söz söylerler diye korkmaya başladı insanlar. Nereden nereye geldik. Allah sonumuzu hayretsin. Ben korkmuyorum, hiçbir şeyden de çekinmiyorum. Rızkı veren Allah'tır." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:35
  1. Yusuf Güney
  2. Barış Pınarı Harekatı

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