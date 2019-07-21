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Yusuf Güney Malatyalıları coşturdu

23.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:46
Yusuf Güney Malatyalıları coşturdu

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalinde sahne alan sanatçı Yusuf Güney Malatyalılara unutulmaz bir gün yaşattı.


Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, Malatyalıların yoğun ilgisi ile devam ediyor.


Fuar alanındaki stantları gezip vatandaşlarla sohbet eden ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra konser alanına geçti.


Mişmiş Park Fuar Alanında Uğur Arslan’ın sunduğu programın dördüncü gününde ilk olarak, mahalli sanatçılar sahne aldı. Sahneye çıkan sanatçılar böyle güzel bir organizasyona kendilerini de dahil eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.


Mahalli sanatçıların konserlerinin ardından sahneye özellikle gençlerin merakla ve heyecanla beklediği ünlü sanatçı Yusuf Güney çıktı. Seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle konser alanını dolduran on binlerce Malatyalı müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.


Sahnede kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise,“Bu yola çıktığımız zaman Malatyalı hemşehrilerimize güvenerek çıktık. 16 Temmuz akşamı başlatmış olduğumuz kortej yürüyüşü ile Türkiye ve Türkiye tarihine örnek olacak bir katılım sergilendi. Bu katılımlarından dolayı bütün hemşehrilerimi kutluyorum” dedi.


Başkan Gürkan, “Güneşim Altın Yumurtası Kayısı Festivalimizi gerçekleştireceğimizi söylediğimiz zaman Belediyemiz kasasından herhangi bir harcamanın yapılmayacağını ve sponsorlar aracılığı ile bu organizasyonu gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Dün Mustafa İlbak bugün de Bekir Balin gecemize sponsor oldular. Şu anda burada on binlerce hemşehrimiz gönüllerince eğleniyor” şeklinde konuştu.


Başkan Gürkan, konuşmasının ardından Sanatçı Yusuf Güney’e kayısı hediye etti.


Kayısılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Yusuf Güney, “Bir kayısı sever olarak almış olduğum kayısılardan dolayı çok mutlu oldum. Genelde plaket alırım ama plaket yerine gittiğimiz illerde böyle meyveler olsa daha güzel olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:46
  1. sanat
  2. konser
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