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Yusuf Gülsever kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever oldu.

06 Ocak 2019 Pazar 17:25
Yusuf Gülsever kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever oldu.

YUSUF GÜLSEVER KİMDİR?

Yusuf Gülsever, 1953 yılında Baklan Kavaklar köyünde doğdu. İlköğrenimini Kavaklar Köyünde, Ortaöğrenimini  Denizli İmam-Hatip Lisesinde, Yükseköğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı.

1973-1974 yıllarında Çal Yukarı Seyit Köyü İmam ve Hatibi 

1977-1981 yıllarında Erzurum ve Denizli illerinde  Bayındırlık Müdürü

1981-1982 yıllarında Ankara Mamak Muhabere Okulu Yedek Subaylığı

1983-1989 yıllarında Muğla Dalaman ve Sivas Ulaş ilçelerinde  Tarım İşletmeleri Müdürlüğü

1989-1991 yıllarında Denizli ve Tokat illerinde  Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü

1991-2002 yıllarında Denizli Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğü

2002-2012 yıllarında Denizli Tarım İl Müdürü

2012-2014 yılları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

30 Mart 2014 tarihi itibariyle Denizli Baklan İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. GÜLSEVER evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:25
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Muğla
  4. Erzurum
  5. Denizli
  6. Ankara
  7. Yusuf Gülsever
  8. Yusuf Gülsever kimdir?

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