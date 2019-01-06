Yusuf Gülsever kimdir?
AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever oldu.06 Ocak 2019 Pazar 17:25
AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Baklan belediye başkan adayı Yusuf Gülsever oldu.
YUSUF GÜLSEVER KİMDİR?
Yusuf Gülsever, 1953 yılında Baklan Kavaklar köyünde doğdu. İlköğrenimini Kavaklar Köyünde, Ortaöğrenimini Denizli İmam-Hatip Lisesinde, Yükseköğrenimini ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı.
1973-1974 yıllarında Çal Yukarı Seyit Köyü İmam ve Hatibi
1977-1981 yıllarında Erzurum ve Denizli illerinde Bayındırlık Müdürü
1981-1982 yıllarında Ankara Mamak Muhabere Okulu Yedek Subaylığı
1983-1989 yıllarında Muğla Dalaman ve Sivas Ulaş ilçelerinde Tarım İşletmeleri Müdürlüğü
1989-1991 yıllarında Denizli ve Tokat illerinde Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü
1991-2002 yıllarında Denizli Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğü
2002-2012 yıllarında Denizli Tarım İl Müdürü
2012-2014 yılları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
30 Mart 2014 tarihi itibariyle Denizli Baklan İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. GÜLSEVER evli ve 4 çocuk babasıdır.
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