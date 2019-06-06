Yusuf Goncagül'den Zarifoğlu şiirine klip

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Yusuf Goncagül, Cahit Zarifoğlu'nun "Sultan" şiirinden bestelediği "Esirgeme" klibini, şairin vefatının 32. yılında müzikseverlerle buluşturdu.

Goncagül'ün geçen yıl çıkardığı "Biri Var" albümünde yer alan eserin klibinde, Zarifoğlu'nun oğlu Ahmet Zarifoğlu rol aldı.

Ahenk Müzik etiketiyle çıkan albümde, Zarifoğlu'nun yanı sıra Lütfi Arslan, Aziz Mahmud Hüdai ve Aşık Veysel'in eserlerini de seslendiren Yusuf Goncagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sözü ve müziği bana ait olan 'Bırakma Kendini' ve 'Biri Var'a klip yapmıştık. Bu arada TRT Müzik de iki eserimize klip çekti. Onları da sayarsak albümün beşinci klibini 'Esirgeme' eserine çektik." dedi.

Goncagül, bu eserin gönlünde ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, "Hem albümün sevilen eserlerinden olması hem de Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıldönümü vesilesiyle böyle bir çalışmanın uygun olacağını düşündük ve kolları sıvadık. Umarım şiire ve Zarifoğlu'na bir nebze dikkat çekmeye vesile olur." diye konuştu.

Zarifoğlu'nun bu şiiri kendi kimliğinden yola çıkarak çok samimi bir dille yazdığı değerlendirmesinde bulunan Goncagül, şunları kaydetti:

"Bu şiiri ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Üniversite yıllarındaydım. İnsanı dönem dönem farklı duygulardaki şiirler etkiler. Bu şiiri o dönem için diğer şiirlerinden daha fazla etkiledi. Zaten besteyi de üniversitedeyken, 2009 yılında yaptım. Tabii o yıllarda bir kaç radyo ve televizyon dışında performanslarda ve konserlerde seslendirmedim. Geçtiğimiz yıl albüm vesilesiyle dinleyiciyle paylaşmış olduk."



Goncagül, klipte babasını canlandıran Ahmet Zarifoğlu'na teşekkür ederek, "Aslında Zarifoğlu'nun hayatı gibi hem bir coşkunluğu hem bir acziyeti ifade ediyor bu şiir benim dünyamda. En nihayetinde kuluz ve çok aciziz. Rabbimizin affı ve merhameti olmasa amellerimizin pek kıymeti yok. Allah'ın rahmetinin bol olduğunu da biliyoruz. Bunu çok naif bir yakarışla ve biraz da naz makamında dile getiriyor bu şiir." ifadelerini kullandı.

Cahit Zarifoğlu'nu okudukça daha çok keyif aldığını vurgulayan Goncagül, düz yazılarından ziyade şiirleriyle daha yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Pankreas kanseri nedeniyle, 7 Haziran 1987'de vefat eden Cahit Zarifoğlu'nun, "ACZ" olarak da bilinen şiiri şöyle:



"Seçkin

Bir kimse değilim

İsmimin baş harfleri acz tutuyor



Bağışlamanı dilerim







Sana zorsa bırak yanayım



Kolaysa esirgeme







Hayat bir boş rüyaymış



Geçen ibadetler özürlü



Eski günahlar dipdiri



Seçkin bir kimse değilim



İsmimin baş harflerinde kimliğim



Bağışlanmamı dilerim





Sana zorsa yanmaya razıyım

Kolaysa affı esirgeme





Hayat boş geçti



Geri kalan korkulu



Her adımım dolu olsa



İşe yaramaz katında



Biliyorum



Bağışlanmamı diliyorum"