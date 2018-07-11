Yusuf Fettahlıoğlu kimdir? Yusuf Fettahlıoğlu Devlet Bahçeli'nin neyi oluyor?

Geçirdiği kalp krizi sonucu Gaziantep'teki bir hastanede kaldırılan 79 yaşındaki Yusuf Fettahlıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Fettahoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğluydu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olan Yusuf Fettahlıoğlu'nun cenazesi Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezindeki Dervişiye Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakiben Hasanbeylideki aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

ÜLKÜCÜ CAMİADA SEVİLEN BİR İSİMDİ

MHP İslahiye Teşkilatı Eski Başkanı ve MHP Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Adayı olan Mesut Fettahlıoğlu'nun babası olan Yusuf Fettahlıoğlu'nun milliyetçi ve ülkücü camianın emektar isimleri arasında yer alıyor.