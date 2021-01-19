Yusuf Eymen Velieceoğlu kimdir?

2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu Türkiye’nin gururu oldu. Hakkâri'de yaşayan Orhan ve Nesrin Velieceoğlu'nun 3 çocuğundan en büyüğü 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu, Kanada merkezli düzenlenen Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm sorulara doğru cevap vererek dünya şampiyonu oldu.

Bahçeli, Yusuf Eymen Velieceoğlu’na sahip çıktı

Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir" diyerek, Yusuf Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.