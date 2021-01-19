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Biyografi Yusuf Eymen Velieceoğlu kimdir?
Biyografi

Yusuf Eymen Velieceoğlu kimdir?

Yusuf Eymen Velieceoğlu, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya şampiyonu olmasıyla birlikte ilgi odağı oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli de Yusuf Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:36:00 - 2021-01-19 15:37:17
Yusuf Eymen Velieceoğlu kimdir?

2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu  öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu Türkiye’nin gururu oldu. Hakkâri'de yaşayan Orhan ve Nesrin Velieceoğlu'nun 3 çocuğundan en büyüğü 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu, Kanada merkezli düzenlenen Caribou Matematik Organizasyonu'nda tüm sorulara doğru cevap vererek dünya şampiyonu oldu.

Bahçeli, Yusuf Eymen Velieceoğlu’na sahip çıktı

Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir" diyerek, Yusuf Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

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