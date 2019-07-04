0553 313 94 23

Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı süresi uzatıldı

Mısır'da Ulusal Güvenlik Savcılığı Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı süresini 15 gün uzattı

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:02
Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı süresi uzatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır’da Ulusal Güvenlik Savcılığı eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin Kızı Ala el-Karadavi’nin gözaltı süresini 15 gün uzattı.

Basın açıklaması yapan Ala el-Karadavi’nin avukatı Ahmed Madi, Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı’nın müvekkili hakkında 15 gün gözaltı kararı verdiğini söyledi.

Madi, “Terör cemaatine katılmak” suçlamasıyla Ala el-Karadavi hakkında başka bir soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle 15 gün gözaltı kararı verildiğini kaydetti.

Karadavi’nin karara tepki gösterdiğini aktaran avukat, müvekkilinin süresiz açlık grevine başlamayı kararlaştırdığını ifade etti.

Kahire Ceza Mahkemesi dün iki yıldır gözaltında tutulan Ala el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı vermişti.

- Ne olmuştu?

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 20:02
  1. gözaltı
  2. Kızı
  3. süresi
  4. uzatıldı
  5. Yusuf el-Karadavi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hipodromda satışa hazır fişekler halindeesrar ele geçirildi
    1. Hipodromda satışa hazır fişekler..
    2. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    3. Solda Ergenekon kavgası! Faşist, arazi..
    4. Çiftlik Bank davasında mahkeme,..
    5. Osmaniye’de Amanos Dağları’nda orman..
    6. (Özel Haber) Keçiörengücü’nde yeni..
    7. İskenderun'a gümrük laboratuvarı..
    8. Son şampiyon Galatasaray sahaya çıktı
    9. Tunus'taki terör saldırılarında ölü..
    10. Kırkpınar’ın yaşayan efsanesi Ahmet..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    12. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    13. Kontrolden çıkan tır, karayolunu..
    14. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “S-400..
    15. Fenerbahçe taktik çalıştı
    16. Sporda şiddete karşı yeni önlemler..
    17. Max Kruse göz doldurdu
    18. Paçavra Yazarı Enver Aysever, Ekrem..
    19. Mühendisin başından aşağı çamur..
    20. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    21. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    22. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    23. Venezuela'da ölen darbe şüphelisinin..
    24. Ot yangını korkuttu
    25. Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı..
    26. 2 milyon TL’lik dolandırıcılık..
    27. PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı
    28. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    29. Beştepe'den 'kabinede revizyon'..
    30. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar