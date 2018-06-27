0553 313 94 23

Yusuf el-Karadavi'nin kızı, hapiste açlık grevine başladı

Mısır'da geçen yaz gözaltına alınan Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala el-Karadavi, tutulduğu hapishanede açlık grevine başladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:06
Yusuf el-Karadavi'nin kızı, hapiste açlık grevine başladı

Mısır’daki Kanatır Kadınlar Hapishanesi'nde tutulan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin Kızı Ala el-Karadavi’nin açlık grevine başladığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Ala el-Karadavi’nin avukatı, müvekkilinin kendisine uygulanan yavaş yavaş öldürme işkencesine son verilmesi ve hapishanedeki kötü şartların iyileştirilmesi amacıyla açlık grevine başladığını, söz konusu durum düzelinceye kadar da devam edeceğini söyledi.

Avukat, Karadavi'nin hukuki hiçbir dayanak olmaksızın gözaltına alındığını, kendisine gerçek anlamda hiçbir suçlama yönetilmediğini hakkında dava dahi açılmadığını ifade etti.

GÖZALTI SÜRESİ 45 GÜN DAHA UZATILMIŞTI

Kanatır Kadın Hapishanesi’nden alınarak dün Giza Ceza Mahkemesi’ne götürülen Ala el-Karadavi, cam kafese konulmuş, avukatlarının savunmasına izin verilmeksizin, gözaltı süresinin 45 gün daha uzatılmasına hükmedilmişti.

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 13:06
  1. Yusuf el-Karadavi
  2. Dünya Müslüman Alimler Birliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması