Yusuf el-Karadavi: İslam barış dinidir ancak zalimin zulmüne karşılık verilmesini söyler!

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi İslam'ın bir barış dini olduğunu ancak zulümde bulunana ise karşılık verilmesini söyleyen bir din olduğunu vurgulayan bir açıklamada bulundu.

Yusuf Karadavi yaptığı açıklamada "İslam ümmeti barış ümmetidir. İslam dini, barış dinidir. Lakin o barış ki, hak sabine hakkı verilir. Zulüm edene zulmünün karşılığı verilir. Tecavüze uğrayana da hakkı verilir. Barış, hırsıza verilip de ev sahibinin asgari bir şeye razı edilmesi değildir" ifadesinde bulundu.