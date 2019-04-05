0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yusuf Alemdar mazbatasını aldı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

05 Nisan 2019 Cuma 20:15
Yusuf Alemdar mazbatasını aldı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar düzenlenen törenle mazbatasını aldı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde üçüncü kez Serdivan Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar, mazbatasını Serdivan İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Karabay’ın elinden aldı. İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen törende Alemdar’a; AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Yönetimi, Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi ile çok sayıda vatandaş eşlik etti. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Karabay, Alemdar’ın, 31 Mart 2019’da mahalli idareler seçimiyle ilgili oylama sonucu üçüncü kez Serdivan Belediye Başkanlığı’na seçildiğini belirterek kendisini tebrik etti.


Serdivan için yeni hayallerle çıktıkları hizmet yolculuğunda ilk günkü heyecanı yaşadıklarını ifade eden Yusuf Alemdar, bu heyecanı bir kez daha yaşatan tüm Serdivanlılara, Cumhur İttifakı’nın tüm üyelerine, seçimin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması noktasında özveriyle çalışan seçim kurulu başkanlığına ve sandık çalışanlarına teşekkür etti.


“Hizmet etmeye devam edeceğiz”


Mazbata törenin ardından Serdivan Belediyesi’ne hareket eden Başkan Alemdar, belediye hizmet binası önünde personel tarafından çiçeklerle karşılandı. Kendisini karşılayan kalabalıkla tek tek tokalaşan Alemdar, “Serdivan Belediyesi olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Bugüne kadar işçisiyle memuruyla tüm personelimiz, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için ruhunu ortaya koyup, azimle çalıştı. İnşallah aynı hassasiyetle Serdivanımıza, Serdivanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.


“Yeni başarılara birlikte yürüyeceğiz”


Vatandaşların bir kez daha göstermiş olduğu teveccühten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Alemdar, “Hemşehrilerimizin bize bu görevi bir kez daha layık görmesinden dolayı mutluyuz. Bu gurur verici bir yetki. Hemşehrilerimiz tarafından yetkilendirildik. Hemşehrilerimiz yaptığımız hizmetlere, getirdiğimiz projelere ve gelecek adına bizlere bir kez daha güvendiklerini ifade ettiler. Bu noktada tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Serdivan Türkiye ile yarışan bir kent olacak inşallah. Bu yarışta Serdivan’ın hep önde olacağına inanıyorum. Tüm meclis üyelerimizle, özellikle Cumhur İttifakı’nın da ağırlıklı desteğiyle beraber bu hizmeti Serdivanımıza sunacağız. Allah’ın izniyle yeni başarılara birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars Digor'da HDP'li adaya şok! Reddedildi
    1. Kars Digor'da HDP'li adaya şok!..
    2. Atatürk Havalimanı’nda "taşınma"..
    3. Çorluspor 1947’ye yöresel destek
    4. Antalya Grand Prix 2019 başladı
    5. THY’nin 35 yolcusuz uçağı İstanbul..
    6. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan..
    7. WhatsApp'ta yeni dönem! Artık..
    8. CHP, 71 yıl sonra Alaşehir’de..
    9. "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" 25..
    10. Köşeye sıkışan May, AB'den 30..
    11. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir..
    12. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet..
    13. Guterres'ten Libya açıklaması
    14. Yusuf Alemdar mazbatasını aldı
    15. Nehre düşen vatandaşı yoldan geçen..
    16. Şeyhmus Aydın kimdir? Siverek belediye..
    17. Yunanistan’dan Kuzey Makedonya’ya..
    18. Büyükşehir Belediyesinde devir teslim..
    19. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    20. Seçim sonuçlarına itirazlar
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    22. Kulu Belediye Başkanı Ünver görevine..
    23. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar’a..
    24. Erzurumspor, Kasımpaşa maçı..
    25. MHP'nin Refahiye'de seçimin iptali..
    26. Mutlu Işıksu göreve başladı
    27. Berivan Helen Işık kimdir? Siirt..
    28. İstanbul seçimlerini Binali Yıldırım..
    29. Bakan Kasapoğlu'ndan kitap ve oyuncak..
    30. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor