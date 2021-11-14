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Biyografi Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında? Yüsra Geyik nerede oynuyor?
Biyografi

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında? Yüsra Geyik nerede oynuyor?

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında ve nerelidir? soruları Yüsra Geyik’in Camdaki Kız dizisine katılmasından sonra merak ediliyor. İşte Yüsra Geyik’in’ün hayatı, kariyeri...

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:27:00 -
Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında? Yüsra Geyik nerede oynuyor?

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenilen Camdaki Kız'a yeni katılan Yüsra Geyik, Muzo'nun arkadaşını canlandırmakta.

 

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