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Gündem Yusf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan
Gündem

Yusf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan

Türkiye’nin kardeş ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanılığı seçimlerinin il turunda kazanan çıkmadı. Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar 18 Ekim tarihinde 2. Turda yarışacak. KKTC’deki durumun kritik olduğunu belirten yazar Yusuf Kaplan, KKTC’nin İslamiyet'ten uzaklaştırıldığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:23:00 -
Yusf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Yüzde 32,45 oranında oy alan Ersin Tatar ile yüzde 29,76 ile ikinci sıraya yerleşen Mustafa Akıncı, 18 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimlerde cumhurbaşkanlığı için tekrar yarışacak.

Kıbrıs için açıklamalarda bulunan yazar Yusuf Kaplan, “KKTC’ye laik kimlik dağıtıldığını ve İslâmî kimlik kaybolunca Kıbrıs elimizden gider!” yorumunda bulundu.

Kaplan’ın Twitter hasabından yaptığı açıklamalar şöyle:

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk tur sonuçları, adayı belirsizliğe sürükleyecek! Kıbrıs, Türkiye’nin güvenlik meselesidir! İngiltere, Almanya, ABD ve İsrail'in cirit attığı bir ortamda Türkiye, Kıbrıs'ı emperyalistlerin insafına terk edemez! Kıbrıs’ı kültürel olarak “kaybettik” çoktan! Kıbrıs’ı fiilen kaybetmemizi sağlayacak yapı taşlarını kendi ellerimizle döşedik!

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları Kıbrıs'ı fiilen kaybetmek üzere olduğumuzu gösteriyor! Kıbrıs, kırmızı çizgimizdir! Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman gibi Rumlara toprak verilmesini, Rumlarla federasyonu savunan isimler boşuna çıkmadı. Türkiye, laik kimlik dayattı Kıbrıs'a! Bu da Kıbrıslıları bizden uzaklaştırdı, Rumlar’a, Avrupa’ya yaklaştırdı. İslâmî kimlik kaybolunca Bıbrıs elimizden gider!

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