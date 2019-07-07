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Yürüyüş Yolu’ndaki asırlık çınarlar tedavi edilecek

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07 Temmuz 2019 Pazar 10:50
Yürüyüş Yolu’ndaki asırlık çınarlar tedavi edilecek

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan asırlık çınarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle tedavi edilecek


Kocaeli’nin simgelerinden olan İzmit yürüyüş yolundaki asırlık çınarlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde kontrolleri yapılarak tedavi edilecek. Tedavi öncesi Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı teknik ekipleri bölgede incelemede bulundu. İzmit Yürüyüş Yolunda 80 adet tescilli anıt ağaç bulunuyor.


İzmit Yürüyüş Yolunda yaşları 120 - 140 arasında değişen ve 1.50- 2 metre gövde çapı bulunan 80 adet tescilli ağaç bulunuyor. Bu asırlık çınarların kovuk ve çürüklerinin tedavisi Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.


Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde, ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen kovuk ve çürüklerin olabileceği kanısına varıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesiyle iş birliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan iş birliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilecek.


Yürüyüş Yolu üzerindeki ağaçların ileri ki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilmelerde can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için İstanbul Üniversitesi iş birliğinde yapılacak akademik çalışma ile ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit edilecek. Yapılacak olan çalışma sonucunda bu ağaçların kök ve gövdede durum tespiti, acil bakım ve koruma tedbirleri ve uzun dönemli bakım programını içeren teknik rapor ortaya çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolundaki asırlık ağaçlarda yapılacak olan tedaviler sonucunda ağaç devrilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:50
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