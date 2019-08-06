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Yürüyemeyen dağ keçisini sırtlarında taşıdılar

Adıyaman’da, yürüyemeyen dağ keçisini 6 kilometre boyunca sırtlarında ve kucaklarında taşıyan köylüler, yaralı hayvanı tedavi için yetkililere teslim etti.

06 Ağustos 2019 Salı 12:53
Yürüyemeyen dağ keçisini sırtlarında taşıdılar

Adıyaman’da, yürüyemeyen dağ keçisini 6 kilometre boyunca sırtlarında ve kucaklarında taşıyan köylüler, yaralı hayvanı tedavi için yetkililere teslim etti.


Merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) köyünde yaşayan Gazi Sekman ile Serkan Emsal, köyün üst kesimlerinde bulunan bölgede yürüyemeyen bir dağ keçisi olduğunu fark etti. Dağ keçisinin yanına giden Sekman ile Emsal, yürüyemeyen dağ keçisini sırtlarına aldı. 6 kilometre boyunca dağ keçisini bir süre sırtlarında bir süre de kucaklarında taşıyan arkadaşlar, hayvanı evlerine getirdi. Dağ keçisine su ve yem veren iki arkadaş durumu Köy Muhtarı Hasan Değirmenci’ye bildirerek hayvanın tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Değirmenci, vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi. Ekipler müdürlükte görevli Veteriner Hekim Mustafa Öner ile birlikte köye gelerek, ilk müdahalesini yaptıkları dağ keçisini daha sonra tedavi için merkeze götürdü.


Dağ keçisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Öner, “Muhtar sağ olsun bizlere bilgi verdi. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Tedavisi yapılıp yeniden doğaya salınacaktır. Ayağında bir aksama var ona da bakacağız” diye konuştu.


Dağ keçisini sırtlarında ve kucaklarında taşıyarak tedavisi için köye getirdiklerini vurgulayan Gazi Sekman, “Arkadaşla birlikte yakaladık. En az köye 5-6 kilometre vardı. İşte sırtımıza alıp yavaş yavaş köye getirdik. Muhtarımıza bildirerek durum böyle dedik. Muhtarımızda yetkili kurumlara bilgi verdi. Evimizde besledik, birşeyler verdik yemedi. Su verdik, yem verdik, yaprak verdik ama yemedi. Bugün geldiler zaten gerekeni yapacaklar” dedi.


Dağ keçisini arkadaşı ile birlikte taşıyan Serkan Emsal ise “Dağ keçisinin bakıma muhtaç olduğunu anladık. Yakaladığımızda arka ayaklarının sıkıntılı olduğunu fark ettik. 5-6 kilometre sırtla taşıyıp eve getirdik. Daha sonra ise yetkili kurumlara haber verdik. Bugün gelip gerekli müdahaleleri yaptılar. Tek temennimiz iyi olması. Evet evimizde besledik” şeklinde konuştu.


Yazıbaşı (Azikan) Köyü Muhtarı Hasan Değirmenci ise konuşmasında, “Köylülerimiz yaralı bir dağ keçisine rastlamışlar buraya getirdiler, bizlerde oğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdik. Bugün sağ olsun arkadaşlar geldi, tedavisini de yapacaklar. Bu tür konularda köylülerimiz baya duyarlıdır. Tedavisi yapıldıktan sonra bulduğumuz aynı yere yine bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:53
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