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"Yürütürsek adam değiliz dedik, betona oturdular mı?"

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin terör örgütü propagandası yapmalarına izin vermeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da yaptığı konuşmada "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona oturdular mı?" dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:06
"Yürütürsek adam değiliz dedik, betona oturdular mı?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde kalabalık ve coşkulu bir gruba seslendi.

Mitingde, yurt genelinde HDP'lilerin terör elebaşı Abdullah Öcalan için yapmaya çalıştığı provokasyon yürüyüşlerine değinen Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

"Betona oturdular mı?''

Kandil'in vekillerine sert tepki gösteren Soylu, "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona oturdular mı?" ifadesini kullandı.

"Bunu TBMM'de söylüyorlar''

“Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yi sert sözlerle eleştiren Soylu, "Ahlaksız bir şekilde diyor ki 

"İnsan sıfatında birisi polis kızımı ısırmış''

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in, Van’da izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısırmasına ilişkin konuşan Soylu, "Gördünüz değil mi? İnsan sıfatında birisi, sıfatı insan sadece, kız polisimizin kolunu ısırmış. Bir gün önce de İstanbul’daki polislerimiz onları hani yürüyeceklerdi, betonun üzerine oturttular ya. Bir polis kızımızı orada milletvekili darbetmiş. Bir arkadaşımız vasıtasıyla beni aradı. Dedi ki ‘Bakanım biz onları yürütmedik ne yaparlarsa yapsınlar.’ Şimdi bu irade milletimizin iradesi.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:06
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. süleyman soylu
  6. HDP
  7. HDP'liler
  8. pkk

YORUM YAZ

  • tuncay kahvecituncay kahveci25 dk önce
    hasan denilen kişi sen pkklısın
  • hasanhasan59 dk önce
    Yurutup yurutmemen onemli degil, sen her halukarda adam degilsin.

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