İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde kalabalık ve coşkulu bir gruba seslendi.

Mitingde, yurt genelinde HDP'lilerin terör elebaşı Abdullah Öcalan için yapmaya çalıştığı provokasyon yürüyüşlerine değinen Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

"Betona oturdular mı?''

Kandil'in vekillerine sert tepki gösteren Soylu, "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona oturdular mı?" ifadesini kullandı.

"Bunu TBMM'de söylüyorlar''

“Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yi sert sözlerle eleştiren Soylu, "Ahlaksız bir şekilde diyor ki

"İnsan sıfatında birisi polis kızımı ısırmış''

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz’in, Van’da izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısırmasına ilişkin konuşan Soylu, "Gördünüz değil mi? İnsan sıfatında birisi, sıfatı insan sadece, kız polisimizin kolunu ısırmış. Bir gün önce de İstanbul’daki polislerimiz onları hani yürüyeceklerdi, betonun üzerine oturttular ya. Bir polis kızımızı orada milletvekili darbetmiş. Bir arkadaşımız vasıtasıyla beni aradı. Dedi ki ‘Bakanım biz onları yürütmedik ne yaparlarsa yapsınlar.’ Şimdi bu irade milletimizin iradesi.” diye konuştu.