Yürürken elektrik üreten giyilebilir cihaz geliştirildi İnsanların gün içinde yaptığı hareketlerden elektrik üreten cihaz sayesinde, şarj aletlerine gerek kalmayacağı ifade ediliyor- Teknolojinin, özellikle elektriğe erişimde sıkıntı yaşayan tırmanma tutkunları ve dağcılar arasında popüler olması bekleniyor

ANKARA (AA) - Vücudun doğal hareketlerinden faydalanan yeni bir cihaz, günlük hayatı kolaylaştıracak düzeyde elektrik üretebilecek. "Applied Physics Letters" dergisinin haberine göre, Hong Kong Çin Üniversitesi'nden araştırmacılar, yürüyüş halindeyken elektrik üreten giyilebilir bir cihaz geliştirdi. Kişinin yürüyüşü sırasında dizinin bükülmesinden faydalanan cihazın 1,6 mikrovata kadar elektrik üretebildiği belirtildi. Uzmanlar, elde edilen bu enerjinin, küresel konumlama ve kişinin sağlık durumunu takip eden aletleri çalıştırmaya yetecek seviyede olduğunu kaydetti. Dizin, insanların diğer eklemlerinden daha geniş hareket kabiliyetine sahip olması nedeniyle cihazın bu bölgeye konumlandırıldığı ifade edildi. Araştırma ekibinden Wei-Hsin Liao, yalnızca 307 gram ağırlığındaki cihazın, 2 ila 6 buçuk kilometre yürüyüş yapan kişiler üzerinde test edildiğini aktarırken, "İnsan gücüyle çalışan ekipman sayesinde bireyler, kullanışlı olmayan günlük şarj aletlerinden kurtulabilir." dedi. Doğal hareketler yoluyla ücretsiz biyomekanik enerji üretilmesini sağlayan teknolojinin, özellikle elektriğe erişimde sıkıntı yaşayan tırmanma tutkunları ve dağcılar arasında popüler olması bekleniyor.











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