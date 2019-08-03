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Yürüme engelli vatandaşın talihsiz anı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yürüme engelli vatandaş, yoluna karşısına geçerken düşüp yaralandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
Yürüme engelli vatandaşın talihsiz anı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yürüme engelli vatandaş, yoluna karşısına geçerken düşüp yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya halinde yürüme engelli T.K., yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek, zemine düştü. Yaralanan T.K. vatandaşların yardımıyla, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
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