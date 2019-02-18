Yurttaş: “Elektrik yangınlarının neredeyse tamamı tedbirsizlik kaynaklıdır”

ELYAK Genel Başkanı Evren Yurttaş, “Elektrik enerjisi ile bu kadar kesintisiz ve sürekli iletişim halindeyken, hem ondan korkup ,hem de onsuz olamazken neden tedbirleri almayız? Bilmediğimiz için mi, yoksa bana bir şey olmaz mantığıyla mı? İstatistiklere baktığımızda Elektrik yangınlarının neredeyse tamamı tedbirsizlik kaynaklıdır” dedi.

Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Başkanı Evren Yurttaş, günümüzde elektrik yangınlarının neredeyse tamamının tedbirsizlikten kaynaklandığını belirtti.

Elektriğin tarihi hakkında bilgi veren Yurttaş, “Elektrikile insanoğlu arasındaki ilişki, M.Ö 600’lerde Yunan filozof ve matematik bilgini Thales’in, kehribarın kumaş parçasına sürtünmesi sonucu küçük kıvılcımlar çıkardığını gözlemlemesi ile atılmıştır. Benjamin Franklin’in uçurtma deneyinde ise elektrik enerjisi ile daha büyük ve yakın bir ilişki kuruldu. 1752’de Philadelphia’da karanlık bir Haziran öğleden sonra, 46 yaşındaki Ben Franklin uçurtma uçurmaya karar verdi. Oğlu William’ın yardımıyla uçurtmalarını bir ipek ipine bağladılar, diğer ucunda bir demir anahtar bağladılar. Daha sonra, anahtarın ince bir metal telini bağladılar ve telleri elektrik yükü depolamak için bir kap olan Leyden kavanozuna soktular.

Gök gürültülü fırtına bulutu Franklin’in uçurtmalarını geçti, buluttaki negatif yükler ıslak ipek ipin altındaki uçurtmalarına geçip anahtara ve kavanoza geçti. Serbest elini demir anahtarın yakınına taşıdığında, bir kıvılcım gördü. Anahtardaki negatif yükler, vücudundaki pozitif elektronlarıo kadar çok çekti ki, bir kıvılcım anahtardan eline atladı. Böylelikle Franklin deneyinde yıldırımın statik elektrik olduğunu gösterdi” dedi.

“Elektrik yangınları tedbirsizlikten”

Bugün ise neredeyse elektriğe bağımlı olarak bir yaşam sergilendiğinin altını çizen Yurttaş, “Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, internet ve şarj için en baş gereksinimin elektrik olduğu aşikar. İş hayatında sürekli elektrik enerjisi ile irtibat halindeyken, akşam eve gittiğinizde ilk iş kapalıysa ışığı açmaktır” diye konuştu.

Elektrik enerjisi ile bu kadar kesintisiz ve sürekli iletişim halindeyken, hem ondan korkup ,hem de onsuz olamazken neden tedbirleri almayız? Bilmediğimiz için mi, yoksa bana birşey olmaz mantığıyla mı? İstatistiklere baktığımızda Elektrik yangınlarının neredeyse tamamı tedbirsizlik kaynaklıdır” dedi.

Açıklamalarına devam eden Yurttaş; “Aslında tedbirsizliğin altında hem bilinç, hem de benim mi başıma gelecek, şimdiye kadar bir şey olmadı gibi ertelemeler mevcuttur. Elektrik konusunda sigorta şirketleri bile fiziksel, gözle görünür tedbirleri aldırırken, anlık elektrik dalgalanmaları ile ilgili sadece regülatör gibi sürekli gerilim yükselmesi veya düşüşü için gerekli ürünleri önerebilmekte, yönetmelikte aşırı gerilim sönümleyici kullanılması zorunlu olduğu halde çoğu bilmediğinden poliçede indirim konusu yapmamaktadır. Halbuki aşırı gerilim sönümleyici enerji sürekli düşük veya yüksek olduğunda kullanımı gerekli olan regülatörleri, hatta enerji sürekliliği için gerekli olan upsleri de korumaktadır” ifadelerini kullandı.

“Elektrikten korkmalı mıyız, tedbirimizi alıp rahat mı yaşamalıyız ?”

Yurttaş elektrik enerjisinin, gerekli önlemler alınmadığında veya hatalı kullanım halinde elektrik çarpmaları ile insan hayatının sonlanmasına, ısınma ve kısa devre ile işletmelerde ya da evlerde yangınların çıkmasına neden olabildiğini vurgulayarak, “Bu yangınlar, küçük çapta maddi zararlar ve ufak yaralanmalarla sonuçlanabileceği gibi büyük maddi kayıplara ve ne yazık ki ölümlere dahi yol açabilmektedir.

“Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında 10 kişi dumandan zehirlendi, Zeytinburnu’nda bir depo küle döndü ya da bir kısa devre ile başlayan yangında, alevler kısa sürede işletmeyi sardı” gibi sıkça karşılaştığımız haber başlıklarını bir araya getirdiğimizde, ülkemizde elektriğin neden olduğu yangınların ilk sıralarda yer aldığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Sizce elektrikten korkmalı mıyız, tedbirimizi alıp rahat mı yaşamalıyız?” şeklinde konuştu.