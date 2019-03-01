0553 313 94 23

Yurttan kaçan 3 kız bir kenti ayağa kaldırdı

Karabük'te kaldıkları yetiştirme yurdundan kaçan genç kızlar kenti ayağa kaldırdı. Kuaföre gittikten sonra para ödemeyen kızlar şikayet üzerine polis tarafından yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 08:38
Yurttan kaçan 3 kız bir kenti ayağa kaldırdı

Karabük'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçan, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 kızdan 2'si kuaföre gittikten sonra para ödemeyince şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. Kentteki 6 farklı kuaföre gidip saç ve makyaj yaptıran kızlar kelepçelenerek Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Polis 3 el ateş ederek durdurdu

Karabük’te yetiştirme yurdunda kalan Ç.M. (15), İ.B.S. (15) ve A.T.S. (16), 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı. Bolu'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı. Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip bulunmaları için çalışma başlattı. Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı. Daha sonra kızlar para vermeden kuaförden kaçtı. Durum polise haber verildi. Polis yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı kızlardan Ç.M. ve İ.B.S.'yi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. A.T.S. ise kaçtı. Kelepçe takılan 2 kız, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 08:38
  1. Bolu
  2. Karabük

YORUM YAZ

  • Ne Yetiştiriyorsunuz AcabaNe Yetiştiriyorsunuz Acaba23 dk önce
    İşte yetiştirme yurtlarının yetiştirdiği bu , bu yurtlar kime bağlı , sarhoş ve sürekli zina yapan sıla' ya deestek olan aile bakanına bağlı. Osmanlı gavur çocuğunu alıpiman sahibi adam gibi adam yetitirirdi.Yazıklarrrr olsunnn

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MHP’li Belediye Başkan adayından CHP stant görevlilerine Atatürk rozeti
  1. MHP’li Belediye Başkan adayından CHP..
  2. Bakan Albayrak açıkladı: Tam 25 milyar..
  3. Ülkede bombalı saldırı şoku! Çok..
  4. Cedi Osman'dan 21 sayı
  5. Diş eksikliği sizin de kaderiniz..
  6. Siirt'te 29 köy yolunda ulaşım..
  7. Bayrampaşa’da servis aracı devrildi:..
  8. Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı
  9. Çiftçiye lisanslı depo desteği için..
  10. AK Parti binasına tank yürüten hainler..
  11. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
  12. Premier Lig’de derbi haftası
  13. 3 makineye bağlı yaşayan Nurçin, bu..
  14. İSO Türkiye İmalat PMI şubatta 46,4'e..
  15. Borsa güne yükselişle başladı
  16. Kar yağışı Şirvan’da elektrik..
  17. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
  18. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
  19. Şırnak Beytüşşbap’ta kar nedeniyle..
  20. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
  21. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
  22. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
  23. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
  24. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
  25. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
  26. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
  27. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
  28. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
  29. Tütün denetçilerine eğitim
  30. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

Günün Karikatürü

1 Mart 2019
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!