Yurttan kaçan 3 kız bir kenti ayağa kaldırdı

Karabük'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçan, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 kızdan 2'si kuaföre gittikten sonra para ödemeyince şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. Kentteki 6 farklı kuaföre gidip saç ve makyaj yaptıran kızlar kelepçelenerek Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polis 3 el ateş ederek durdurdu

Karabük’te yetiştirme yurdunda kalan Ç.M. (15), İ.B.S. (15) ve A.T.S. (16), 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı. Bolu'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı. Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip bulunmaları için çalışma başlattı. Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı. Daha sonra kızlar para vermeden kuaförden kaçtı. Durum polise haber verildi. Polis yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı kızlardan Ç.M. ve İ.B.S.'yi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. A.T.S. ise kaçtı. Kelepçe takılan 2 kız, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.