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Yurtta sulh konseyi üyesi Sürer son savunmasını yaptı

Genelkurmay çatı davasına, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer'in son savunmasının alınmasıyla devam edildi

22 Mart 2019 Cuma 22:33
Yurtta sulh konseyi üyesi Sürer son savunmasını yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, olay tarihinde Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak görev yapan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Önceki celselerde verdiği savunmasını tekrarlayan Sürer, 15 Temmuz'da yıllık izinde olmasına rağmen karargaha gelmesinin, darbeye destek amaçlı olduğuna dair suçlamayı kabul etmediğini bildirdi.

Sinan Sürer, olay günü İstanbul'a gidiş için yola çıktığını anlatarak, Akıncı gişelerini geçtikten sonra kendisini arayan emir subayının terör saldırısı olduğunu söylemesi üzerine görev yerine dönmeye karar verdiğini söyledi.

"Sorumluluk bilinciyle karargaha gitmeye karar verdim." ifadesini kullanan Sürer, Genelkurmay yerleşkesine gittiği sırada darbe girişiminden haberdar olmadığını, kışlada kendini tecrit ettiğini ileri sürdü.

ByLock kullanımına ilişkin tespitin doğru olmadığını savunan Sürer, ankesörlü telefonla FETÖ'nün mahrem imamları ile iletişim kurduğuna dair raporda da çelişkilerin bulunduğunu iddia etti.

Sinan Sürer, Genel Sekreterlik katından geçerken sivillere ateş ettiği ve kamera açısında olmayan kısımda yerde yatan yaralı bir vatandaşa tekme attığı tespitini kabul etmediğini söyledi. Yurtta sulh konseyi üyesi ve FETÖ mensubu olmadığını savunan Sürer, hakkındaki delillerin hukuka uygun toplanmadığını öne sürdü ve hükme esas alınmaması talebinde bulundu.

Suçsuz olduğunu savunan Sürer, beraatini istedi.

Duruşmaya 25 Mart Pazartesi günü devam edilecek.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:33
  1. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Genelkurmay çatı davası
  3. Sinan Sürer

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