"Yurtta sulh konseyi" üyesi Alakuş'un savunması FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmayı basan ve komutanları derdest eden ekibin başında bulunan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş'un esasa ilişkin savunmasıyla Genelkurmay çatı davasına devam edildi- Alakuş, savunmasına yarın da sürdürecek

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, beraberindeki Özel Kuvvetler askerleri ile Genelkurmayı basan ekibin başında bulunan sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Fırat Alakuş esasa ilişkin savunma yaptı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinde yaşananları anlatan Alakuş, olası terör saldırısına karşı emniyeti takviye maksatlı verilen emirle Genelkurmaya gittiğini iddia etti. Beraberindeki askerler ile kendisinin darbe girişimiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne süren Alakuş, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın derdest edilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. "Akar derdest edilmedi, zorla götürülmedi." diye konuşan Alakuş, Akar'ın, emir subayının talimatları doğrultusunda Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü anlattı. Yakından tanıma fırsatı bulduğu Akar'ın ciddiyet, samimiyet koordinasyon ve diyalog olmak üzere 4 prensibi olduğunu bildiren Alakuş, Akar'ın kendisi hakkında "ürkütücü" ifadesini kullanmasından sonra "günah keçisi" haline getirildiğini ileri sürdü. Alakuş, "Hiçbir şekilde darbeye yönelik bir faaliyette bulunmadım." diyerek, 15 Temmuz'da iradesinin fesada uğratıldığı iddiasında bulundu. Fırat Alakuş, savunmasına yarın da devam edecek.

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