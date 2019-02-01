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Yurtta kış

Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Şanlıurfa'da ise sis görüş mesafesini düşürdü

01 Şubat 2019 Cuma 10:50
Yurtta kış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Şanlıurfa'da ise sis görüş mesafesini düşürdü.

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

- Şanlıurfa'da sis

Şanlıurfa ile bazı ilçelerinde sis etkili oldu.

Merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde görüş mesafesinin yer yer düştüğü görüldü.

Viranşehir ilçesinde ise etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Trafiğin kontrollü sağlandığı kentte, sürücülerin sis farklarını açarak ilerlediği görüldü.

Trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:50
  1. Gaziantep
  2. sağanak
  3. su birikintileri
  4. Şanlıurfa

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