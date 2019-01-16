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Yurtta kış

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi- Kentin kuzeyinde dünden beri etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri kara yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de yarın eğitime ara verildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:30
Yurtta kış

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın 5 ilçesi ve Adıyaman'ın Sincik ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Afşin, Çağlayancerit, Nurhak ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'ndeki okullarda yarın eğitime ara verildi.

- Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kapalı

Kentin kuzey bölgesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti ulaşıma açılamadı.

Kar yağışının sürdüğü bölgede Kayseri istikametine gidecek yolcu otobüsü, tır ve otomobiller yolun açılması için bekletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Göksun Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücüler ve vatandaşlar yolun açılması için otogar, taziye evi, yurtlar ve ilçe merkezinde bekliyor.

- "Bine yakın vatandaşımız bulunmaktadır"

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri istikametinin dün öğlen sonrasından itibaren kapalı olduğunu söyledi.

Elbistan ve Kahramanmaraş kara yolunun zaman zaman açılıp kapandığını dile getiren Demir, "İlçe merkezimizde yaklaşık 18 yolcu otobüsü, otomobil ve ağır tonajlı araçlarla birlikte bine yakın vatandaşımız bulunmaktadır. Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ikram edilmektedir." dedi.

Demir, tipi ve fırtına nedeniyle kapanan Kayseri kara yolunun açılması halinde vatandaşlara geçiş izninin verileceğini belirtti.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ise kara yolları ekiplerinin hız kesmeden çalışmaya devam ettiğini söyledi.

- Sincik'te eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:30
  1. Adıyaman
  2. Afşin
  3. Göksun
  4. Kahramanmaraş
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