Yurtta kış Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 545 mahalle ve köy yolundan 334'ü açıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Sakarya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 89 yerleşim yerinin yolundan 67'si, ekipler tarafından ulaşıma açıldı. Akyazı'da 3, Geyve'de 9, Kocaali'de 2, Pamukova'da 2, Taraklı'da 4 olmak üzere kırsal kesimdeki 22 mahallede ise belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. -Düzce Düzce'de, merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 149 köy yolundan 65'i İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla ulaşıma açılmasının ardından, 76 bölgede daha çalışmalar tamamlandı. Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu il genelinde sabah saatlerinde ulaşım sağlanamayan 149 köyden 141'inin yollarının açıldığı aktarıldı. Kaynaşlı'da 7, Yığılca'da 1 olmak üzere 8 köy yolunda ise çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. -Zonguldak Zonguldak'ta ise merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 153 köy yolundan 120'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabaları sonrası ulaşıma açıldı. Halen kapalı bulunan 33 köy yolunda ekipler çalışmalarına devam ediyor. -Karabük Karabük'te de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 221 köy yolundan 128'i açıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde kapanan 221 köy yolunda yoğun çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "128 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Kapalı bulunan 93 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor." denildi.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.