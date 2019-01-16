0553 313 94 23

Yurtta kış

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 545 mahalle ve köy yolundan 334'ü açıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:28
Yurtta kış

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 89 yerleşim yerinin yolundan 67'si, ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Akyazı'da 3, Geyve'de 9, Kocaali'de 2, Pamukova'da 2, Taraklı'da 4 olmak üzere kırsal kesimdeki 22 mahallede ise belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

-Düzce

Düzce'de, merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 149 köy yolundan 65'i İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla ulaşıma açılmasının ardından, 76 bölgede daha çalışmalar tamamlandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu il genelinde sabah saatlerinde ulaşım sağlanamayan 149 köyden 141'inin yollarının açıldığı aktarıldı.

Kaynaşlı'da 7, Yığılca'da 1 olmak üzere 8 köy yolunda ise çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

-Zonguldak

Zonguldak'ta ise merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 153 köy yolundan 120'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabaları sonrası ulaşıma açıldı.

Halen kapalı bulunan 33 köy yolunda ekipler çalışmalarına devam ediyor.

-Karabük

Karabük'te de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 221 köy yolundan 128'i açıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde kapanan 221 köy yolunda yoğun çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "128 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Kapalı bulunan 93 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor." denildi.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:28
  1. Düzce
  2. kapalı köy yolu
  3. Sakarya
  4. Zonguldak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu'da eğitime kar engeli
    1. Ordu'da eğitime kar engeli
    2. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    3. Trabzonspor'un Balıkesir 11'i belli oldu
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki..
    5. Türkiye'nin en az suç işlenen şehri..
    6. "Müzede Selfie Günü"
    7. Google'dan devrim gibi yenilik! Hepsi..
    8. Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı
    9. Putin muradına eriyor! İşte tüm..
    10. Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden..
    11. Korkunç kaza! Yoldan geçenlerin üstüne..
    12. Fransa'dan İran'a kınama
    13. Maçın ardından
    14. Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden..
    15. Denize düşen kişiyi polis kurtardı
    16. Ehliyet için gitti! Ölü olduğunu öğrendi
    17. Aksaray'da eğitime kar engeli
    18. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    19. Yurtta kış
    20. Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?