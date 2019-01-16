Yurtta kış

ZONGULDAK (AA) - Sakarya, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 545 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle merkezde 18, Kozlu'da 20, Alaplı'da 12, Çaycuma'da 10, Devrek'te 32, Gökçebey'de 10 ve Ereğli'de 51 olmak üzere 153 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Ereğli yolunun tüm araçların geçişine açık olduğu bildirildi.

- Sakarya



Sakarya'da kar yağışı nedeniyle 89 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Akyazı'da 14, Geyve'de 12, Kocaali'de 17, Pamukova'da 7, Taraklı'da 13, Hendek'te 26 olmak üzere kırsal kesimdeki 89 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

- Düzce



Düzce'de, merkez ve ilçelerde ulaşıma kapanan 147 köy yolundan 65'i İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çabasıyla ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapalı bulunan 82 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.



- Karabük

Karabük'te kar yağışı nedeniyle 221 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 221 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Ekiplerin yoğun şekilde çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle merkezde 23, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 42, Ovacık ilçesinde 39, Safranbolu'da 43 ve Yenice ilçesinde 26 olmak üzere 221 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor." ifadeleri kullanıldı.