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Yurtta kış

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:32
Yurtta kış

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda ekiplerin çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 6 saat süren tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından trafik akışı, çift yönlü olarak kontrollü sağlamaya başladı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüşmüş, yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana gelmişti.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmış, kara yolu ve Kula Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışma başlatmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:32
  1. E-96 İzmir-Ankara karayolu
  2. kara yolları ekipleri
  3. KULA
  4. Kula Belediye
  5. trafik
  6. ulaşıma açıldı

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