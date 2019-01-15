Yurtta kış

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya-Gaziantep ve Kahramanmaraş kara yolunun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Gölbaşı ilçesine bağlı 12 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sincik ilçesinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki 150 öğrenci ile Gerger ilçesinde 70 öğrencinin okula gidemediği belirtildi.

Kahta-Siverek kara yolu 1'inci kilometresinde aşırı yağmurdan dolayı toprak kayması meydana geldi, Kahta ilçe merkezinde ise yağış ve sis hayatı olumuz etkiledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, Andırın, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri başta olmak üzere merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin kırsal kesimlerindeki mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

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