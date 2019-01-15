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Yurtta kış

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın tatil edildi- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya-Gaziantep ve Kahramanmaraş kara yolunun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

15 Ocak 2019 Salı 17:38
Yurtta kış

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya-Gaziantep ve Kahramanmaraş kara yolunun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Gölbaşı ilçesine bağlı 12 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sincik ilçesinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki 150 öğrenci ile Gerger ilçesinde 70 öğrencinin okula gidemediği belirtildi.

Kahta-Siverek kara yolu 1'inci kilometresinde aşırı yağmurdan dolayı toprak kayması meydana geldi, Kahta ilçe merkezinde ise yağış ve sis hayatı olumuz etkiledi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, Andırın, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri başta olmak üzere merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin kırsal kesimlerindeki mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

- 4 ilçede okullar yarın tatil edildi

Yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Göksun, Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine bağlı mahallelerdeki okullarda 16 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:38
  1. Adıyaman
  2. kar yağışı
  3. Yurtta Kış

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