0553 313 94 23

Yurtta kış

Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

11 Ocak 2019 Cuma 12:16
Yurtta kış

MALATYA (AA) - Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 14, Hekimhan'da 7, Arapgir'de 5, Doğanyol'da 4, Battalgazi ve Akçadağ'da 2'şer ve Yeşilyurt ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 35 mahallenin toplam 506 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, ve Sincik ilçelerinde 45 köy ile 93 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi.

Gerger ve Sincik belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde kapanan yolları açmaya çalışırken, diğer yandan da buzlanmaya karşı yolları tuzlamaya başladı.

Kahta-Sincik Karayolu Cendere Köprüsü mevkisinde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Kapalı yollardan dolayı taşımalı eğitim gören Sincik ilçesinde 9 köy ve mezrada yaklaşık 150 ve Gerger ilçesinde ise 120 öğrencinin eğitimlerine devam edemediği bildirildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:16
  1. kapalı mahalle yolları
  2. kar yağışı
  3. Malatya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Biz Bolton'dan emir almıyoruz"
    1. "Biz Bolton'dan emir almıyoruz"
    2. KIA, en güveli üç markadan biri
    3. AK Partili isim CHP açıklaması: Bu..
    4. Irak'ta bombalı saldırı! Ölü ve..
    5. THY, İstanbul Havalimanı’ndan uçuş..
    6. AK Parti Trabzon Maçka belediye başkan..
    7. Ronaldo'nun koruması Cumhur..
    8. Kayak merkezlerinde son durum
    9. Altın fiyatları
    10. Otomotivciler de teşvik istiyor
    11. Çaykur Rizespor'dan transfer bombası..
    12. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    13. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    14. "Projelerimizi İzmir'i dinleyerek..
    15. Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden..
    16. Cezaevi firarisi dayısının evinde..
    17. Malatya'da tarihi eser operasyonu
    18. Başkan Huysuz'dan IJF Başkanı'na ziyaret
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan:..
    20. İkinci el oto alımında yeni kriter
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama