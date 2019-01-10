0553 313 94 23

Yurtta kış

Malatya'da yoğun kar nedeniyle kırsaldaki 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

10 Ocak 2019 Perşembe 17:56
Yurtta kış

MALATYA (AA) - Malatya'da, yoğun kar nedeniyle kırsaldaki 54 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 2, Arapgir'de 7, Battalgazi'de 5, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 14, Pütürge'de 20, Kale ve Yeşilyurt'ta 1'er olmak üzere 54 kırsal mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 54 mahallenin 802 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:56
  1. kar
  2. Malatya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Niğde merkezli FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
    1. GÜNCELLEME - Niğde merkezli FETÖ'ye..
    2. Kızıltepe'de 26 bin 400 paket kaçak..
    3. GÜNCELLEME 5 - Sinop açıklarında..
    4. İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki..
    5. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    6. İGDAŞ'tan lodos uyarısı
    7. Gaziantep'te terör operasyonu
    8. HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan..
    9. Rusya ekonomisini "dolarsızlaştırmaya"..
    10. Yeşilırmak kısmen dondu
    11. GÜNCELLEME - Düzce'de karbonmonoksit..
    12. GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY..
    13. HDP Diyarbakır Bismil belediye başkan..
    14. Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmamoğlu..
    16. Liseli öğrenciyi darp eden başörtüsü..
    17. Sürücülere kötü haber! Benzin ve..
    18. Otomobil dere yatağına düştü: 2 ölü
    19. Diriliş Ertuğrul 131.bölüm 2.fragmanı..
    20. CHP Çeşme belediye başkan adayı kim
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye