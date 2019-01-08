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Yurtta kış

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda mahsur kalan araçları kurtarma çalışması sürüyor

08 Ocak 2019 Salı 23:42
Yurtta kış

DİYARBAKIR (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır-Viranşehir kara yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu ulaşıma kapanan Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Diyarbakır'a hasta taşıyan özel bir ambulans ile bazı araçlar mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Ovabağ Jandarma Karakolu, AFAD ve Karayolları ekiplerince mahsur kalan araçların kurtarılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Bölgede kar yağışı ve tipi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 23:42
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