0553 313 94 23

Yurtta kış

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu- Yoğun kar dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildi

08 Ocak 2019 Salı 14:25
Yurtta kış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki okullar tatil edildi.

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerindeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

- Kahramanmaraş

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı tüm mahallelerdeki okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:25
  1. Gaziantep
  2. sağanak
  3. su birikintileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    1. Kemalist yazar ve profesör canlı..
    2. Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi"..
    3. SDT 2 komedi oyununu seyirciyle..
    4. Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları..
    5. Küstah HDP’li AK Partililere Saldırı!
    6. Kadın bakıcının 96 yaşındaki kişiyi..
    7. Erdoğan müjdeyi vermişti... Tüm..
    8. "Balyoz'' davası savcısı Kaplan'a..
    9. "Operatörden sonra kepçeyi de kurtardık"
    10. Kuveyt Türk, Şanghay Altın Borsası'na..
    11. Kayseri’de 9 Ocak Çarşamba okullar..
    12. AB'den Danimarka'da suikast..
    13. Samsun'da batan gemi
    14. Nereden nereye... Türkiye şampiyonu..
    15. "Türkiye'nin tutumunu takdirle..
    16. Eski belediye başkanı konkordato ilan..
    17. Fas'ta protestolar bu yıl da devam..
    18. Gemide kalp krizi geçiren makine..
    19. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    20. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor