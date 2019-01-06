Yurtta kış

KAHRAMANMARAŞ/MALATYA (AA) - Kahramanmaraş ve Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Dulkadiroğlu ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı özellikle Yedikuyular mevkisinde etkili oldu. Hafta sonu tatilini Yedikuyular Kayak Merkezi'nde geçirenler, dönüş yolunda zor anlar yaşadı.

Kar ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar, Karayolları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Ekipler küreme ve tuzlama yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, ilçeden Yedikuyular mevkisine araçların geçişine izin vermiyor.

Yolda 3 saat mahsur kaldığını belirten sürücü Muhammet Ali Koç, ekiplerin çabası sonucu yolun açıldığını söyledi.

- Malatya

Kentte kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 30 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 9, Doğanyol'da 8, Kuluncak'ta 5, Battalgazi'de 3, Arguvan'da 2, Hekimhan, Akçadağ ve Darende ilçelerinde de birer mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Mahalle yollarının açılması için 28 ekip çalışma yürütüyor.