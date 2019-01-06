Yurtta kış

MALATYA (AA) - Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 9 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Pütürge'de 4, Battalgazi ve Doğalyol'da 2'şer, Hekimhan ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 9 mahallenin toplam 134 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.